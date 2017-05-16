В Беларуси производство сельхозпродукции в январе-апреле увеличилось на 2,1%

В январе-апреле 2017 г. в хозяйствах всех категорий (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 3,1 млрд. рублей и увеличилось по сравнению с январем-апрелем 2016 г. в сопоставимых ценах на 2,1%.

Как сообщает Белстат, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 2,9 млрд. рублей, что в сопоставимых ценах на 2,6% больше, чем в соответствующем периоде предыдущего года.

В хозяйствах всех категорий произведено (выращено) скота и птицы (в живом весе) 603,1 тыс. тонн, что на 2% больше, чем за январь-апрель 2016 г., молока – 283,2 тыс. тонн (на 2,9% больше).

В сельскохозяйственных организациях производство (выращивание) скота и птицы (в живом весе) составило 569,9 тыс. тонн и по сравнению с январем-апрелем 2016 г. увеличилось на 2,6%, молока произведено 2204,9 тыс. тонн, что на 3,4% больше, чем в соответствующем периоде предыдущего года.

На 1 мая 2017 г. численность крупного рогатого скота в сельскохозяйственных организациях составила 4,3 млн. голов и по сравнению с соответствующей датой предыдущего года увеличилась на 0,2%, в том числе коров – 1,4 млн. голов (на 0,3% больше). Численность свиней составила 2,8 млн. голов и увеличилась по сравнению с соответствующей датой предыдущего года на 0,1%.