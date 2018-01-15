В Лесото найден 5-й по величине алмаз в мире - 910 каратов

На руднике Letseng в Лесото, принадлежащем Gem Diamonds Ltd., найден один из крупнейших алмазов в мировой истории. Как говорится в сообщении компании, масса драгоценного камня исключительного качества составляет 910 каратов.

Бесцветный (шкала D) камень относится к типу IIa, то есть почти не содержит примесей азота или бора; таких алмазов в мире меньше 1% добычи. Он является 5-м по величине из когда-либо обнаруженных в мире и самым большим для Лесото.

Курс акций Gem Diamonds сегодня подскочил на 13% на торгах в Лондоне.

Рудник Letseng славится размерами и качеством алмазов. С 2006 года здесь были найдены 4 из 20 крупнейших белых алмазов мира. Рекордным из них стал алмаз Обещание Лесото (Lesotho Promise) на 603 карата. Безупречное качество обеспечивает находкам с этого рудника наивысшую среднюю стоимость в мире - около $2 тыс. за карат в прошлом году при среднемировом показателе в $120 за карат.

Gem Diamonds пока не раскрывает планы на этот алмаз и не пытается оценить его потенциальную стоимость. Канадская Lucara Diamond в прошлом году продала крупнейший за столетие алмаз Lesedi la Rona массой более 1100 каратов за $53 млн ($47,8 тыс. за карат). Однако годом ранее она выручила рекордные $63 млн за камень меньшего размера (813 каратов).

Вместе с тем брокерская компания Liberum первоначально оценила рекодсмена Letseng в $40 млн, заодно улучшив оценку акций Gem Diamonds.

На прошлой неделе Gem продемонстрировал миру два довольно крупных алмаза с Letseng - на 117 и 110 каратов.

Мировой рекорд удерживает алмаз Куллинан, масса которого составляла 3106 каратов. Он был найден в ЮАР в 1905 году. Его оценочная стоимость - $2 млрд, но камень никогда не выставлялся на торги. Куллинан был подарен королю Великобритании Эдуарду VII и разделен на 9 крупных и 96 мелких бриллиантов. Самые большие из них были вставлены в британскую корону.

Вторым по величине алмазом долгое время был Эксельсиор (995,2 карата), который был добыт в 1893 году на территории современной ЮАР, сейчас он переместился на 3-ю строчку, уступив 2-ю строчку Lesedi la Rona. На 4-м месте - "Звезда Сьерра-Леоне" массой 969 каратов.