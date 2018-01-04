Ставка по депозиту "Семейный капитал" на 2018 год составит 2,1% годовых.

Согласно пункту 1 постановления Министерства финансов Беларуси №9 от 2 марта 2015 г., размер процентной ставки по депозиту «Семейный капитал» установлен на уровне ставки LIBOR для депозитов сроком на 1 год в долларах США по состоянию на последний день календарного года, предшествующего календарному году начисления процентов.

Как сообщает Минфин, на 29 декабря 2017 г. ставка LIBOR для депозитов «Семейный капитал» сроком на 1 год в долларах США составила 2,10697% годовых.