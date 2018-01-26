Нацбанк РБ определил перечень системно значимых банков

Национальный банк постановлением №28 от 24 января 2018 года определил перечень системно значимых банков.

Как сообщает регулятор, действие перечня устанавливается с 1 марта по 31 декабря 2018 года.

"Документ принят с целью ограничения рисков банков, небанковских кредитно-финансовых организаций, способных повлиять на устойчивость функционирования банковской системы. Отнесение банков к числу системно значимых произведено на основании агрегированной оценки их системной значимости по таким показателям, как масштаб деятельности банка, его взаимосвязанность с банками-резидентами, значимость для экономики и взаимосвязанность с нерезидентами. Расчет указанных показателей осуществлен в соответствии с требованиями инструкции о порядке определения системно значимых банков, НКФО, утвержденной постановлением правления Национального банка от 18 мая 2017 года №180", - говорится в комментарии Нацбанка.

К группе системной значимости I отнесены ОАО "АСБ Беларусбанк", ОАО "Белагропромбанк", ОАО "БПС-Сбербанк", ОАО "Банк БелВЭБ", ОАО "Белгазпромбанк", ОАО "Приорбанк", ОАО "Белинвестбанк".

К группе системной значимости II отнесены ЗАО "Альфа-Банк", ЗАО Банк ВТБ (Беларусь), ЗАО "МТБанк", ОАО "Банк Москва-Минск", ОАО "Технобанк", ЗАО "ТК Банк".

В период действия постановления №28 (с 1 марта по 31 декабря 2018 года) банкам, отнесенным к числу системно значимых, необходимо обеспечить соблюдение нормативов достаточности нормативного капитала, значение которых определяется с учетом буфера системной значимости.

Кроме того, в указанных банках советом директоров (наблюдательным советом) из числа его членов и работников банка должен быть создан комитет по вознаграждениям, возглавляемый независимым директором.