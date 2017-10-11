Нацбанк выступит соучредителем Белорусского межбанковского расчетного центра

Лукашенко 10 октября подписал указ № 371 «О Белорусском межбанковском расчетном центре».

Согласно документу, Национальный банк до 1 января 2018 года выступит соучредителем ОАО «Белорусский межбанковский расчетный центр» с долей участия не менее 99%.

Установлено, что Национальный банк является владельцем автоматизированной системы межбанковских расчетов (АС МБР), организует ее функционирование и определяет порядок проведения межбанковских расчетов.

В свою очередь ОАО «Белорусский межбанковский расчетный центр» в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Нацбанком, выполняет функции технического оператора АС МБР, обеспечивающего разработку, сопровождение, эксплуатацию, функционирование, надежную и бесперебойную работу системы.

Создаваемый центр также будет обеспечивать разработку, сопровождение, эксплуатацию и функционирование автоматизированных информационных систем Национального банка, функционирование системы централизованного обмена межбанковской корреспонденцией; оказывать Национальному банку услуги по предоставлению программно-технической инфраструктуры.

ОАО «Белорусский межбанковский расчетный центр» при осуществлении своей деятельности гарантирует соблюдение банковской тайны.

"Указ направлен на развитие информационных технологий в части разработки, сопровождения и эксплуатации автоматизированных систем", - говорится в комментарии к документу.