Последнее обновление: 02.10.2017 17:43

У белорусских банков нет необходимости в докапитализации - Нацбанк

Белорусские банки не нуждаются в докапитализации, несмотря на сохраняющиеся трудности с проблемной задолженностью. Об этом заявил журналистам зампред Нацбанка Тарас Надольный, ссылаясь на результаты проведенных стресс-тестов банковской системы.

По состоянию на 1 сентября доля проблемной задолженности в банках республики составляла 13,0% по сравнению с 12,8% на начало 2017 года.

“Есть вопросы с проблемной задолженностью. Но на сегодня правительству или частным инвесторам нет необходимости в докапитализации банков”, - сказал Надольный, которого цитируют СМИ.

МВФ ранее называл высокую долю проблемных кредитов одной из главных проблем банковской системы Беларуси. На протяжении последних двух лет доля проблемных кредитов колеблется между 13-15%.

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