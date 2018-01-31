Нацбанк РБ к концу года ожидает завершения ключевых этапов дедолларизации экономики

В 2018 году Нацбанк Беларуси совместно с правительством продолжит работать над либерализацией валютных отношений и дедолларизацией экономики.

"В ближайшей перспективе планируется отменить необходимость получения физическими лицами разрешений на открытие счетов за границей, реализовать переход от разрешительного порядка проведения отдельных валютных операций движения капитала к регистрационному, полностью отменить обязательную продажу валютной выручки", - говорится в сообщении Нацбанка по итогам прошедшего в среду расширенного заседания правления.

Одновременно Национальным банком совместно с правительством будет продолжена работа по исключению использования иностранной валюты в расчетах на территории Республики Беларусь, а также при формировании цен, ставок пошлин и иных платежей.

В настоящее время подготовлены и проходят согласование соответствующие предложения по внесению изменений в ряд указов, а также в Гражданский и Банковский кодексы.

"Завершение ключевых этапов дедолларизации предполагается к концу 2018 года", - заявили в НББ.