Нацбанк РБ снижает ставку рефинансирования до 11% годовых

Национальный банк принял решение о снижении ставки рефинансирования с 11,5% до 11% годовых с 18 октября 2017 года по итогам состоявшегося 27 сентября ежеквартального заседания по вопросам оценки и прогноза ситуации в экономике и денежно-кредитной сфере.

"Инфляционные процессы продолжают замедляться. В августе 2017 года в годовом выражении прирост потребительских цен снизился до 5,3%. Основной вклад в замедление годовых темпов роста потребительских цен вносят товары, не подверженные сезонному влиянию и административному регулированию", - говорится в сообщении регулятора.

Доля товаров в потребительской корзине, цены на которые выросли в годовом выражении менее чем на 5%, увеличилась в августе 2017 года до 63% (около 30% – годом ранее).

"С учетом фактически складывающейся динамики инфляции ожидается, что прирост потребительских цен сложится по итогам 2017 года ниже, чем прогнозировалось ранее, – ближе к 6%. По-прежнему не прослеживается значимых рисков усиления в среднесрочной перспективе инфляционного давления со стороны платежного баланса. Темпы роста денежного предложения остаются на умеренном уровне (прирост средней широкой денежной массы в августе 2017 года в годовом выражении составил 9%)", - отмечается в сообщении Нацбанка.

Сохранение определенных инфляционных рисков связано с относительно высоким уровнем инфляционных ожиданий в экономике, а также с увеличением доли активной составляющей в структуре рублевой денежной массы.

"Дальнейшие решения по изменению процентных ставок Национального банка будут определяться вероятностью и величиной реализации инфляционных рисков, сдерживающих достижение среднесрочной цели по инфляции (не более 5% в 2020 году)", - поясняет регулятор.