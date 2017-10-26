Нацбанк Беларуси не склонен спешить со снижением ставки

Нацбанк Беларуси пока не склонен спешить с дальнейшим снижением ставки рефинансирования, которая с начала этого года снижалась семь раз. Об этом заявил журналистам первый зампред Нацбанка Тарас Надольный.

“Этот вопрос для нас пока не очень актуален, - сказал Надольный. - Мы сделали достаточно шагов”.

С начала текущего года регулятор снизил ставку рефинансирования с 18% до 11% благодаря низкой инфляции.

На 1 сентября годовая инфляция в Беларуси замедлилась до 4,9%. Власти ожидают, что по итогам года она не превысит 7%.