Последнее обновление: 26.10.2017 14:08

Нацбанк Беларуси не склонен спешить со снижением ставки

Нацбанк Беларуси пока не склонен спешить с дальнейшим снижением ставки рефинансирования, которая с начала этого года снижалась семь раз. Об этом заявил журналистам первый зампред Нацбанка Тарас Надольный.

“Этот вопрос для нас пока не очень актуален, - сказал Надольный. - Мы сделали достаточно шагов”.

С начала текущего года регулятор снизил ставку рефинансирования с 18% до 11% благодаря низкой инфляции.

На 1 сентября годовая инфляция в Беларуси замедлилась до 4,9%. Власти ожидают, что по итогам года она не превысит 7%.

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