Последнее обновление: 24.01.2018 15:25

Нацбанк РБ прогнозирует снижение ставки рефинансирования до 9,5-10,5% к концу года

Нацбанк Беларуси прогнозирует снижение ставки рефинансирования до 9,5-10,5% к концу года. Об этом сообщил журналистам начальник главного управления монетарной политики и экономического анализа Национального банка Дмитрий Мурин.

"Повторения прошлого года, когда ставка рефинансирования и прочие ставки снижались достаточно быстро, ожидать не следует, хотя возможности для дальнейшего снижения ставки рефинансирования и ставок на кредитном и депозитном рынках остаются и в текущем году. Но темпы будут значительно ниже. На наш взгляд, просчитывается, что ставка рефинансирования может быть снижена до 9,5-10,5% годовых в зависимости от того, как будет складываться макроэкономическая ситуация в стране", - сказал Дмитрий Мурин, которого цитирует БелТА.

По его словам, Нацбанк продолжит проводить ту денежно-кредитную политику, которую проводил предыдущие три года.

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