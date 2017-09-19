В Нацбанке Беларуси считают, что инфляция позволяет снижать ставку

Рекордно низкий уровень инфляции в этом году позволяет Нацбанку подумать о том, чтобы продолжить снижение ставки рефинансирования, хотя темпы снижения будут не такими быстрыми как прежде. Об этом сказал журналистам зампред Нацбанка Сергей Калечиц в кулуарах конференции Организации экономического сотрудничества и развития.

“Тот уровень инфляции, который есть, позволяет рассмотреть вопросы снижения ставки. Надо учитывать, что Нацбанк сделал уже достаточно много. Если будем говорить о снижении ставки, то, конечно, не такими темпами, как прежде”, - сказал Калечиц, которого цитируют СМИ.

По его словам, в 2018 году Нацбанк планирует полностью отказаться от обязательной продажи валютной выручки, которая сейчас составляет 20%.

Напомним, с13 сентября Нацбанк снизил ставку рефинансирования с 12,0% до 11,5% с в седьмой раз за год. На начало года она была 18,0%.