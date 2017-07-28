Последнее обновление: 28.07.2017 16:09

Выход Британии из Европейского союза может занять до 3-х лет- министр

Процесс фактического выхода Британии из Европейского союза может занять до 3-х лет после того, как стороны официально подпишут документы о Brexit до марта 2019 года, предположил в эфире радиостанции ВВС министр финансов страны Филип Хаммонд.

"Я не могу сообщить вам точные сроки, потому что мы не обсуждали это пока. Это будет зависеть от технических особенностей - сколько времени нам потребуется, чтобы привести все необходимые договоренности в порядок", - заявил Ф.Хаммонд.

"Люди называли срок в год, два года, может быть, три года. Я думаю, что есть широкое понимание того, что этот процесс будет завершен к запланированной дате проведения следующих всеобщих выборов, которые пройдут в июне 2022 года", - добавил британский канцлер казначейства.

Великобритания, как ожидается, официально выйдет из ЕС до конца марта 2019 года, но после этого последует переходный период, необходимый для смягчения последствий Brexit.

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