ЕЦБ оставил ставки без изменений

Европейский центробанк в четверг подтвердил свою ультрамягкую позицию, пообещав сохранять низкие ставки и после завершения программы скупки облигаций и выразив готовность расширить ее объем, если это будет необходимо.

ЕЦБ оставил ставки на рекордных минимумах и подтвердил, что ежемесячная скупка облигаций будет сокращена до 30 миллиардов евро в месяц начиная с января, и заявил, что по-прежнему готов расширить или продлить эту программу, если инфляционный прогноз ухудшится.

“Если прогноз станет менее благоприятным или если финансовая ситуация станет неподходящей для дальнейшего продвижения по пути стабильной коррекции траектории инфляции, управляющий совет готов увеличить объем и/или продолжительность программы скупки активов”, - говорится в заявлении банка.

Рынки ждут пресс-конференции президента банка Марио Драги, которая начнется с 16.30 МСК, где он обнародует обновленные экономические прогнозы, а также представит первые прогнозы на 2020 год.

Регуляторы уже сообщили, что прогнозы роста будут, вероятно, повышены, так как повышение цен на нефть и сравнительно устойчивый евро поддержат стабильную или умеренно высокую траекторию инфляции.

Центробанк оставил депозитную ставку overnight, которая сейчас является основным инструментом, на уровне минус 0,40 процента годовых.

Основная ставка рефинансирования, определяющая стоимость кредитования в экономике, осталась на уровне 0,0 процента, ставка экстренного кредитования для банков - 0,25 процента.

“Управляющий совет ожидает, что ставки ЕЦБ останутся на текущих уровнях в течение продолжительного времени, и надолго после завершения скупки активов”, - пообещал ЕЦБ.

Балаш Кораньи. Перевела Юлия Заславская. Редактор Антон