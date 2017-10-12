Разногласия чиновников ФРС из-за инфляции усилились на сентябрьском заседании - протокол

Представители руководства Федрезерва долго спорили о перспективах роста инфляции и темпах дальнейшего повышения ставки в случае его отсутствия, показал опубликованный в среду протокол заседания американского центробанка, которое прошло 19-20 сентября.

Протокол заседания, по итогам которого ФРС объявила, что в сентябре начнет сокращать объемный портфель облигаций, в основном накопленный после финансового кризиса, и единогласно проголосовала за сохранение ставки без изменений, также показал, что большинство чиновников регулятора не придали особого значения последствиям для экономики от недавних ураганов.

“Многие участники (Федерального комитета по операциям на открытом рынке) выразили беспокойство о том, что низкий показатель инфляции в этом году может говорить о... влиянии изменений, которые могут носить более постоянный характер, при этом отмечается, что терпеливый подход к отказу от аккомодационной политики с учетом оценки динамики инфляции является оправданным”, - говорится в протоколе.

Некоторые чиновники ФРС сказали, что в течение следующих месяцев сосредоточатся на данных об инфляции, которые будут влиять на решение о дальнейшем повышении ставки.

Однако многие представители руководства американского ЦБ все еще считают, что третье повышение ставки в этом году, “скорее всего, будет оправдано”, сообщила ФРС.

Глава регулятора Джанет Йеллен после заседания неоднократно говорила о растущей неопределенности в отношении динамики инфляции, которая в последние месяцы не дотягивает до целевых 2 процентов.

Между тем Йеллен и ряд других влиятельных чиновников дали понять, что ожидают продолжения постепенного повышения ставки с учетом устойчивости экономики в целом и стабильного улучшения ситуации на рынке труда.

Согласно протоколу, некоторые представители руководства ФРС отмечают, что анализ данных об инфляции в течение следующих нескольких месяцев, вероятно, будет усложняться временным повышением цен на энергоносители и другую продукцию, связанным со сбоями из-за ураганов.

Американский ЦБ повысил ставку четыре раза с начала цикла ужесточения монетарной политики в конце 2015 года. На данный момент ФРС прогнозирует еще одно повышение до конца года и три - в следующем году.

Чиновники Федрезерва в основном не обратили внимание на слабую трудовую статистику за сентябрь, опубликованную на прошлой неделе, связав снижение занятости с последствиями ураганов “Харви” и “Ирма”.

Согласно протоколу, регулятор ожидал слабых данных, но считает, что последствия ураганов не окажут негативного влияния на экономику в среднесрочной перспективе.

Годовой рост зарплат ускорился до 2,9 процента, в то время как уровень безработицы снизился до 4,2 процента, минимума более 16,5 лет.

Рост зарплаты в годовом исчислении в сентябре был максимальным с декабря 2016 года, а уровень безработицы теперь ниже усредненного прогноза ФРС на четвертый квартал.

Это может вселить уверенность в представителей руководства регулятора, которые в основном прогнозировали, что улучшение ситуации на рынке труда вскоре обеспечит подъем зарплат.

ФРС проведет еще два заседания по вопросам денежно-кредитной политики до конца года. Следующее заседание начнется 31 октября и завершится 1 ноября. На данный момент инвесторы ожидают, что Федрезерв повысит ставку еще один раз до конца года в декабре.