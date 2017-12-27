Цены на нефть усилили снижение

Цены на нефть эталонных марок усилили падение на фоне низких объемов торгов и постепенного возобновления работы трубопровода Forties в Северном море. Накануне цен понимались до самых высоких отметок с мая 2015 года из-за перебоев с поставками из Ливии.

"У рынка откат после скачка вчера", - считает главный сырьевой стратег Saxo Bank Оле Слот Хансен.

Компания Ineos, оператор Forties, обещала восстановить работоспособность североморского нефтепровода в полном объеме (450 тыс. б/с) уже к 1-2 января.

На ремонт ливийского трубопровода, пострадавшего во вторник от взрыва, уйдет около недели, сообщили агентству Bloomberg два знакомых с ситуацией источника. Трубопровод перекачивает нефть на крупнейший в Ливии экспортный терминал Эс-Сидр.

Объем перевалки в порту Эс-Сидр в среду упал примерно на 50%.

Февральские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures подешевели к 14:32 на $0,80 (1,2%) - до $66,22 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) опустилась на $0,42 (0,7%) - до $59,55 за баррель.