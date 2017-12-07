Евросоюз дал Великобритании три дня для достижения компромисса по Brexit

Европейский Союз (ЕС) дал правительству Великобритании время до конца нынешней недели, чтобы достичь первых компромиссных соглашений по поводу запланированного на 2019 год выхода страны из ЕС. Об этом в четверг, 7 декабря, заявил официальный представитель Еврокомиссии (ЕК).

"Наша рабочая неделя включает в себя воскресенье, и мы готовы в любой момент принять премьер-министра Терезу Мэй, как только британская сторона будет готова", - цитирует его слова агентство dpa.

Слухи о том, что срок достижения компромисса может быть продлен и далее, он назвал недостоверными. По словам, представителя ЕК, необходимо подготовиться к саммиту ЕС, который пройдет 14 и 15 декабря в Брюсселе и должен дать добро на проведение второй фазы переговоров по Brexit.

Проработка всеобъемлющего договора, который должен решить все спорные вопросы между ЕС и Великобританией, продолжаются с июня 2017 года. Однако до сих остается ряд нерешенных проблем, включая финансовое соглашение о выплатах Лондона в бюджет ЕС, права граждан каждой из сторон после завершения процесса Brexit и границе между Северной Ирландией и членом ЕС Ирландией. 24 ноября председатель Европейского совета Дональд Туск дал Великобритании десять дней, в течение которых та "должна продемонстрировать прогресс по основным проблемам", связанным с предстоящим выходом Лондона из состава ЕС.