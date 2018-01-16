Главы Евросовета и Еврокомиссии предложили Великобритании остаться в ЕС

Председатель Европейского совета Дональд Туск заявил о готовности Евросоюза пойти навстречу Великобритании, если она откажется от реализации Brexit.

"Если правительство Великобритании придерживается своего решения выйти (из ЕС), Brexit станет реальностью со всеми его негативными последствиями в марте следующего года. Так будет, если наши британские друзья не передумают", - заявил Д.Туск во вторник, выступая в Европейском парламенте в Страсбурге с сообщением об итогах заседания Европейского совета 14-15 декабря прошлого года.

"Мы здесь не передумали. Наши сердца для вас (для возвращения Лондона в ЕС) все еще открыты", - подчеркнул он.

В то же время глава Евросовета напомнил, что Брюссель ожидает от Лондона большей ясности относительно видения Британии ее будущих отношений с ЕС.

"В том, что касается наших будущих отношений, сегодня нам нужно больше ясности относительно позиции Великобритании. Когда она у нас появится, лидеры встретятся и обсудят то, как мы видим будущие отношения с Великобританией (после Brexit)", - сказал Д.Туск.

Выступавший после него председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер призвал Лондон прислушаться к словам Д.Туска в том, что касается возможности пересмотра решения о выходе Британии из ЕС.

"Туск сказал, что наша дверь остается открытой, и я надеюсь, что в Лондоне это услышат", - добавил глава ЕК.

На прошлой неделе экс-лидер Партии независимости Великобритании Найджел Фарадж заявил, что близок к тому, чтобы поддержать идею проведения повторного референдума о выходе Великобритании из ЕС. Затем лидер британских лейбористов Джереми Корбин заявил, что Лейбористская партия не поддержит созыв такого референдума.

Накануне британская газета The Sun опубликовала слова министра иностранных дел Британии и члена Консервативной партии Бориса Джонсона, который, по ее информации, говорил друзьям, что "лучше бы мы остались (в ЕС), чем уходили на таких условиях".

В начале декабря лидеры 27 стран Евросоюза договорились о переходе ко второму этапу переговоров с Лондоном по выходу Великобритании из состава союза.

В рамках второй фазы Великобритания и ЕС должны обсудить вопросы будущих торговых отношений между сторонами.

Выход Великобритании из Евросоюза запланирован на 29 марта 2019 года в 23:00 по лондонскому времени. По плану премьер-министра страны Терезы Мэй, после этого начнется двухлетний переходный период, в течение которого на территории Британии будут соблюдаться правила и законы ЕС. Критикующие этот план политики утверждают, что Brexit может произойти только на словах, а Британия продолжит подчиняться нормативам ЕС.