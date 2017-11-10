Евросоюз и Лондон рассчитывают к декабрю прийти к соглашению по Brexit

Главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье заявил в пятницу, что, несмотря на очень медленное продвижение переговоров, обе стороны рассчитывают достичь соглашения по Brexit к декабрю 2017 года, передает Bloomberg.

При этом он отметил, что за прошедшую неделю существенных подвижек в переговорах с Великобританией не было, однако появились некоторые успехи при обсуждении вопросов соблюдения прав граждан.

М.Барнье также сказал, что европейская сторона и не ожидала прорыва в переговорах на прошедшей неделе. Он заявил, что главным камнем преткновения между Лондоном и Брюсселем остается вопрос финансовой компенсации, без урегулирования которого переговорщики не могут начать обсуждать дальнейшие торговые взаимоотношения между Британией и ЕС.

"Над урегулированием финансового вопроса нам придется работать в ближайшие несколько недель. Это критически важно для того, чтобы переговоры показали существенный прогресс", - сказал М.Барнье.

Ранее в пятницу премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назвала точные сроки завершения Brexit: процесс выхода из ЕС должен закончиться в пятницу 29 марта 2019 года в 23:00 по Гринвичу.