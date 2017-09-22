Мэй настаивает на двухлетней имплементации договореностей с ЕС после Brexit

Британский премьер Тереза Мэй подтвердила, что Соединенное Королевство покинет ЕС в марте 2019 года, и заявила о необходимости двухлетнего периода имплементации договоренностей с ЕС.

"Факты таковы, что ни Великобритания, ни ЕС и его члены не смогут спокойно имплементировать многие из детальных договоренностей, а это подорвет новые отношения, которые мы строим. Имплементационный период – это период как раз для практических перемен", — сказала Мэй, выступая с большой речью по Brexit в итальянской Флоренции. Трансляцию вели центральные телеканалы Британии.

"В течение этого периода имплементации доступ к рынкам друг друга сохранится в том виде, в котором он существует сейчас, и Британия также должна принимать участие в обеспечении нынешних мер безопасности. Я знаю, что компании приветствуют такое решение", — отметила Мэй.

"Все соображения указывают на то, что имплементационный период должен продолжаться два года", — добавила она.