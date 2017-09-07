Евросоюз прорабатывает различные варианты "развода" с Британией

Евросоюз работает над различными вариантами "развода" союза с Великобританией, в том числе и без предварительной договоренности, заявил главный переговорщик от Евросоюза, член Еврокомиссии Мишель Барнье.

Барнье в конце августа, после третьего раунда переговоров о Brexit, не принесшего больших результатов, не исключил возможности отделения Великобритании от Евросоюза без полноценного соглашения об условиях этого "развода". Координатор Европарламента на переговорах по Brexit, экс-премьер Бельгии Ги Верхофстадт говорил также, что ЕС подготовится на случай отсутствия договоренности.

"Я возглавляю чуть меньше года целевую группу (task force), которая работает со всеми службами Еврокомиссии. Эта целевая группа работает над всеми опциями. К опции отсутствия договоренности, которая никогда не была моей, но, поскольку британская сторона говорит о ней, нужно отнестись серьезно. Я же работаю, чтобы достигнуть соглашения", - сказал он.

Решение выйти из ЕС было принято британцами на референдуме 23 июня 2016 года. Великобритания 29 марта официально запустила процесс выхода страны из ЕС, передав главе Евросовета Дональду Туску письмо с соответствующим уведомлением. Согласно правилам, изложенным в 50-й статье Лиссабонского договора о выходе из Евросоюза, Великобритания должна будет покинуть состав объединения 29 марта 2019 года — спустя ровно два года после запуска Brexit.