Последнее обновление: 27.07.2017 17:45

Британия и ЕС могут отложить торговые переговоры

Главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барньер сообщил послам стран, что переговоры относительно будущего торгового договора между ЕС и Британией могут не начаться этой осенью, как раньше ожидалось, из-за отсутствия четкой позиции британской стороны. Об этом сообщает газета The Guardian со ссылкой на собственные источники.

"Он не сказал о какой-то конкретной сфере, больше в целом, но он сказал, что Великобритания не представляет четкие бумаги относительно позиции и что шансы на достижение существенного прогресса до октября небольшие", - цитирует издание слова своего источника в ЕС.

По данным издания, Барньер заявил послам ЕС, что Британия в ходе переговоров на прошлой неделе не представила четкую позицию.

Как отмечается, совет ЕС до конца октября должен определиться, был ли достигнуто существенный прогресс в вопросах прав граждан после выхода Британии из ЕС, выплат, которых ожидает от Британии ЕС, и вопрос границы с Ирландией, чтобы дальше расширить повестку дня переговоров, прибавив вопрос будущих отношений.

В то же время, как пишет издание, пресс-секретарь британского Департамента по вопросам выхода из ЕС заявила, что британская сторона убеждена в прогрессе и в том, что переговоры могут перейти к следующей стадии после лета.

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