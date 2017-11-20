Последнее обновление: 20.11.2017 20:10

Транспортные предприятия РБ увеличили перевозку грузов за 10 месяцев на 4,6%

В январе-октябре 2017 г. организациями и индивидуальными предпринимателями перевезено 365 млн. тонн грузов, или 104,6% к январю – октябрю 2016 г.

Как сообщает Белстат, грузооборот составил 110,3 млрд. тонно-километров и по сравнению с соответствующим периодом 2016 года увеличился на 5,5%.

Услугами пассажирского транспорта в январе – октябре 2017 г. воспользовалось 1628,2 млн. человек, или 97,6% к аналогичному периоду прошлого года. Пассажирооборот составил 20,7 млрд. пассажиро-километров, или 101,9% к уровню января-октября 2016 г.

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