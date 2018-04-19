Грузоперевозки транспортных компаний в I квартале увеличились на 9,7%

В I квартале 2018 г. организациями и индивидуальными предпринимателями перевезено 106,1 млн. тонн грузов, или 109,7% к I кварталу 2017 г.

Как сообщает Белстат, грузооборот составил 33,7 млрд. тонно-километров и по сравнению с соответствующим периодом 2017 г. увеличился на 6,9%.

Услугами пассажирского транспорта в I квартале 2018 г. воспользовалось 492,6 млн. человек, или 98,8% к аналогичному периоду прошлого года. Пассажирооборот составил 5549,3 млн. пассажиро-километров, или 101,6% к уровню I квартала 2017 г.