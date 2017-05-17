Грузоперевозки транспорта в январе-апреле выросли на 0,1% - Белстат

В январе-апреле 2017 г. организациями и индивидуальными предпринимателями перевезено 135,4 млн. тонн грузов, или 100,1% от объема грузов, перевезенных в январе-апреле 2016 г.

Как сообщает Национальный статистический комитет, грузооборот составил 42,4 млрд. тонно-километров и по сравнению с соответствующим периодом 2016 года увеличился на 3,9%.

Услугами пассажирского транспорта в январе-апреле 2017 г. воспользовалось 649,6 млн. человек, или 94,1% к аналогичному периоду прошлого года. Пассажирооборот составил 7286 млн. пассажиро-километров, или 100,2% к уровню января-апреля 2016 г.