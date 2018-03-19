Транспортные организации РБ увеличили перевозку грузов за 2 месяца на 10,3%

В январе-феврале 2018 г. организациями и индивидуальными предпринимателями перевезено 68,5 млн. тонн грузов, или 110,3% к январю-февралю 2017 г.

Как сообщает Белстат, грузооборот составил 21,6 млрд. тонно-километров и по сравнению с соответствующим периодом 2017 г. увеличился на 6,7%.

Услугами пассажирского транспорта в январе-феврале 2018 г. воспользовалось 323,5 млн. человек, или 98,1% к аналогичному периоду прошлого года.

Пассажирооборот составил 3574,1 млн. пассажиро-километров, или 101,6% к уровню января-февраля 2017 г.