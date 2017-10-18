Последнее обновление: 18.10.2017 17:25

В Беларуси грузоперевозки организаций и ИП за 9 месяцев выросли на 4,1%

В январе-сентябре 2017 г. организациями и индивидуальными предпринимателями перевезено 325,7 млн. тонн грузов, или 104,1% к январю-сентябрю 2016 г.

Как сообщает Национальный статистический комитет, грузооборот составил 98,4 млрд. тонно-километров и по сравнению с соответствующим периодом 2016 года увеличился на 5,2%.

Услугами пассажирского транспорта в январе-сентябре 2017 г. воспользовалось 1449,1 млн. человек, или 96,7% к аналогичному периоду прошлого года. Пассажирооборот составил 18,6 млрд. пассажиро-километров, или 101,5% к уровню января-сентября 2016 г.

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