Последнее обновление: 19.09.2017 17:19

Грузоперевозки транспортных организаций Беларуси в январе-августе выросли на 4,1%

В январе-августе 2017 г. организациями и индивидуальными предпринимателями перевезено 287,8 млн тонн грузов, или 104,1% к январю-августу 2016 г.

Как сообщает Национальный статкомитет, грузооборот составил 87,3 млрд тонно-километров и по сравнению с соответствующим периодом 2016 года увеличился на 5,2%.

Услугами пассажирского транспорта в январе-августе 2017 г. воспользовалось 1281,8 млн человек, или 96,4% к аналогичному периоду прошлого года. Пассажирооборот составил 16,4 млрд пассажиро-километров, или 101,3% к уровню января-августа 2016 г.

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