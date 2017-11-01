Последнее обновление: 01.11.2017 18:15

Биткойны не будут разрешены на территории России

Криптовалюты не могут быть использованы для расчетов на территории России, поскольку являются денежными суррогатами. Об этом заявили эксперты при Межведомственной рабочей группе по противодействию преступлениям в сфере экономики, сообщает RNS со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры РФ.

«Получившие определенное распространение анонимные платежные системы и криптовалюты, в том числе наиболее известная из них — биткойн, являются денежными суррогатами и не могут быть использованы гражданами и юридическими лицами для расчетов», — подчеркнули в ведомстве.

Как отметили в Генпрокуратуре, у биткойна отсутствует реальное обеспечение, а его стоимость определяется спекулятивными действиями, что чревато «высоким риском потери стоимости и нарушением прав держащие его граждан и организаций».

«В соответствии со статьей 27 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации» официальной денежной единицей (валютой) Российской Федерации является рубль. Введение на территории России других денежных единиц и выпуск денежных суррогатов запрещается», — подвели итог в ведомстве.

«Официальной денежной единицей Российской Федерации является рубль. Введение на территории России других денежных единиц и выпуск денежных суррогатов запрещается», — подвели итог в ведомстве.

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