Минфин РФ разрабатывает наказания за оплату в России покупок криптовалютой

Криптовалюты можно покупать, но оплачивать ими покупки на территории России незаконно, за это нужно ввести ответственность, и Минфин РФ уже готовит соответствующие поправки в законодательство, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.

"В случае, если люди их (криптовалюты) где-то купили — ну, купили и купили. Мы их не наказываем, но и не защищаем. Это не разрешено, но и не запрещено", — сказал Моисеев, говоря об ответственности за использование криптовалют.

Самая популярная в мире криптовалюта биткоин (bitcoin) в среду утром обновила исторический рекорд, достигнув отметки в 12,16 тысячи долларов. Ряд стран мира уже открыли свои рынки для криптовалют — цифровых инструментов на основе технологии блокчейн, однако российские власти с осторожностью подходят к этому вопросу. В России только обсуждаются нормы о регулировании этой сферы. При этом периодически в СМИ появляются сообщения о том, что в России продавцы уже принимают криптовалюту в качестве оплаты за свои товары и услуги. Одной из первых об этом заявила сеть фермерских магазинов LavkaLavka.

"Конституция декларирует, что средством расчета на территории РФ является рубль, из этого следует, что нельзя рассчитываться ни в чем другом. Если у вас мало рублей, вы можете продать ваш биткоин за рубли и за рубли купить в LavkaLavka пирожок. Но прийти и оплатить биткоинами вы не можете, это конституционный принцип", — напомнил Моисеев.

Он признал, что сейчас за его нарушение не предусмотрено наказания.

"Мы сейчас пропишем более детально реализацию конституционного принципа и наказание за разные степени его нарушения. Наказания будут разные, в основном административные. Но в случае если кто-то специально организовал какие-то криптовалюты с целью каких-то расчётов, то за это будет вплоть до уголовного. Уголовное наказание будет за организацию в особо крупном размере", — сказал замминистра.

Однако он добавил, что работа над таким законопроектом может затянуться — как это было с законодательством об ответственности за создание финансовых пирамид, над которым финансовые власти работали около четырех лет. "Мы договорились, как мы это сделаем, но как показывает практика с пирамидой, мы будем долго-долго все эти формулировки оттачивать", — сказал он. "Там мы будем двигаться медленно, но уверенно", — заверил Моисеев.