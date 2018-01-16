Выпуск крипторубля отложен до середины 2019 года

Предложения по созданию и регулированию российской национальной криптовалюты будут выдвинуты в июле 2018 года, однако для ее полноценного запуска понадобится по меньшей мере год. Об этом сообщает Hi-Tech Mail.Ru со ссылкой на заявление директора Российской ассоциации криптовалют и блокчейна Арсения Щельцина.

Разработкой нормативных документов для внедрения в российскую экономику крипторубля занимаются Центробанк, Минсвязи, Минэкономразвития, Минфин и Администрация президента.

«Необходимые документы разработают и внесут осенью, согласуют в конце года, а сам запуск валюты состоится в середине 2019 года», - заявил Щельцин.

По его словам, крипторубль разрабатывают как цифровой аналог рубля, безопасность его транзакций создатели намерены обеспечивать через закрытую блокчейн-сеть. При этом национальную криптовалюту нельзя будет майнить.

«Крипторубль не будет таким популярным, как биткоин или Ethereum, так как его нельзя будет майнить. Его курс по отношению к рублю всегда будет стабилен, в майнинге попросту не будет смысла — на бирже не поиграешь. А проверить крипторубль можно будет через ноды»,- рассказал директор РАКИБ.

Национальные цифровые деньги предлагается использовать для привлечения иностранных криптовалютных инвестиций. Причем это будет единственной легальной схемой вывода средств из криптовалюты в рубли — криптообменники и криптобиржи останутся вне закона. Также крипторубль будут использовать при госзакупках.

«Каждый расход чиновников будет записан в блокчейне, будет виден полный путь от отправителя к получателю денег. Это поможет повысить эффективность расходов из госбюджета», - полагает Щельцин.

В начале 2018 года один из советников Путина, заявил, что крипторубль поможет ограничить влияние международных санкций на экономику России.