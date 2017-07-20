Последнее обновление: 20.07.2017 14:57

Участники переговоров ЕС и Британии по Brexit не могут заявить о прорыве

Переговорщики со стороны ЕС и Великобритании, обсуждающие условия Brexit, заявили, что стороны достигли лучшего понимания позиций друг друга, но о прорыве пока речи не идет, сообщает Reuters со ссылкой на участников встреч.

Как отмечает агентство, большинство из участников переговоров характеризуют проходящие дискуссии как "конструктивные", "вежливые" и называют их "хорошим стартом". Кроме того, по их данным, стороны достигли лучшего понимания аргументов друг друга, хотя и не пришли к общему пониманию.

По данным агентства, сохраняются глубокие разногласия по ряду вопросов, в частности, о выплатах взносов со стороны Британии и работе европейских судов после Brexit.

В понедельник начался очередной раунд переговоров британского министра по делам Brexit Дэвида Дэвиса с главным переговорщиком от ЕС Мишелем Барнье. Как сообщает агентство, со стороны Великобритании в дискуссиях участвует делегация из 98 британских чиновников и базирующиеся в Брюсселе британские дипломаты. ЕС на переговорах представляет группа из 40 человек, занимающихся вопросами Brexit, и несколько европейских чиновников.

Решение выйти из ЕС было принято гражданами Великобритании на референдуме 23 июня 2016 года. Лондон 29 марта 2017 года официально запустил процесс выхода из ЕС, передав главе Евросовета Дональду Туску письмо с соответствующим уведомлением. Великобритания теперь должна будет покинуть состав объединения 29 марта 2019 года — спустя ровно два года после запуска Brexit.

Ранее по теме
blog comments powered by Disqus
<Июнь 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012
3456789
Июль 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293012
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
В мире
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование