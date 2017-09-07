Нацбанк расширил лицензионные полномочия Абсолютбанка

Нацбанк Беларуси расширил лицензионные полномочия ЗАО "Абсолютбанк".

"Лицензионные полномочия ЗАО "Абсолютбанк" расширены на основании статьи 95 Банковского кодекса. В соответствии с постановлением правления Национального банка №368 от 6 сентября 2017 года ранее выданное специальное разрешение (лицензия) на осуществление банковской деятельности ЗАО "Абсолютбанк" дополнено следующими банковскими операциями: привлечение денежных средств физических лиц во вклады (депозиты), размещение привлеченных денежных средств физических лиц во вклады (депозиты) от своего имени и за свой счет на условиях возвратности, платности и срочности", - говорится в сообщении регулятора.

ЗАО "Абсолютбанк" действует на основании лицензии Национального банка Беларуси на осуществление банковской деятельности №9 от 24 июня 2015 года. Нормативный капитал Абсолютбанка на 1 сентября 2017 года составил 52,29 млн рублей.