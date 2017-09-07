Последнее обновление: 07.09.2017 12:38

Нацбанк расширил лицензионные полномочия Абсолютбанка

Нацбанк Беларуси расширил лицензионные полномочия ЗАО "Абсолютбанк".

"Лицензионные полномочия ЗАО "Абсолютбанк" расширены на основании статьи 95 Банковского кодекса. В соответствии с постановлением правления Национального банка №368 от 6 сентября 2017 года ранее выданное специальное разрешение (лицензия) на осуществление банковской деятельности ЗАО "Абсолютбанк" дополнено следующими банковскими операциями: привлечение денежных средств физических лиц во вклады (депозиты), размещение привлеченных денежных средств физических лиц во вклады (депозиты) от своего имени и за свой счет на условиях возвратности, платности и срочности", - говорится в сообщении регулятора.

ЗАО "Абсолютбанк" действует на основании лицензии Национального банка Беларуси на осуществление банковской деятельности №9 от 24 июня 2015 года. Нормативный капитал Абсолютбанка на 1 сентября 2017 года составил 52,29 млн рублей.

Ранее по теме
blog comments powered by Disqus
<Август 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Сентябрь 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
2345678
Экономика
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование