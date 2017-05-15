Последнее обновление: 15.05.2017 17:11

Toyota обещает выпустить летающий автомобиль до 2019 года

Категории: Япония Авто

Японский автогигант Toyota намерен вложить около 40 млн иен (что составляет $350 тысяч) на разработку летающего автомобиля.

Проект Cartivator запустили еще в 2012 году, однако раньше группа по разработке летающего автомобиля занималась этим проектом благодаря деньгам, собранным через интернет, пишет Nikkei Asian Review.

Сообщается, что проект выпустит к 2019 году прототип летающего аппарата: он будет оснащен восемью крыльями по четырем сторонам. Также автомобиль сможет передвигаться по земле как обычная машина.

Первый полет запланирован на январь 2019 года. Испытания будут проводиться с человеком на борту. Планируется, что во время летней Олимпиады-2020 в Токио с помощью нового летающего автомобиля зажгут факел с олимпийским огнем.

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