Toyota ожидает падения годовой прибыли на 20% из-за расходов на маркетинг

Японский автопроизводитель Toyota Motor Corp ожидает 20-процентного падения операционной прибыли в текущем году, поскольку, как прогнозирует компания, глобальные продажи автомобилей останутся неизменными, а расходы на маркетинг вырастут.

Toyota ждет, что операционная прибыль составит 1,6 триллиона иен ($14,06 миллиарда) за год, завершающийся в марте, что будет ниже средних прогнозов 25 опрошенных Рейтер аналитиков на уровне 2,3 триллиона иен, и меньше прибыли 1,99 триллиона иен за завершившийся год.

Прогноз Toyota основан на ожидании, что иена в среднем составит 105 к доллару США за год, завершающийся в марте, против 108 иен за прошедший год.

Автопроизводитель сообщил, что выкупит до 1,65 процента собственных акций стоимостью 250 миллиардов иен.