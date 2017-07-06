Протокол ФРС показал разногласия среди регуляторов из-за слабой инфляции

Члены руководства американского Федрезерва становятся все более разобщенными в вопросе перспектив инфляции и сопряженных с ней темпов повышения ставок, свидетельствует протокол совещания регулятора за 13-14 июня.

Подробности заседания, на котором было принято решение о повышении ставок, говорят о том, что некоторые чиновники были готовы объявить о начале сокращения огромного портфеля облигаций ФРС и бумаг с ипотечным покрытием к концу августа, однако другие выступали за более поздние сроки.

"Большинство участников считают, что недавняя слабость цен в целом отражает особые факторы... Однако некоторые участники выразили опасения, что прогресс... мог замедлиться, а инфляция останется слабой",- говорится в протоколе.

Июньское решение ФРС о повышении ставок, когда восемь человек из девяти проголосовали за, стало третьим за полгода и сигнализировало об уверенности регулятора в американской экономике.

На пресс-конференции по итогам заседания глава ФРС Джанет Йеллен назвала спад инфляции временным, центробанк подтвердил прогноз еще одного повышения в текущем году и трех - в следующем.

Тем не менее некоторые руководители с тех пор выказывали все большую обеспокоенность в связи со стремлением ФРС вернуть инфляцию к целевому показателю в 2 процента.

Согласно протоколу, некоторые участники совещания сказали, что слабые показатели инфляции заставляют их волноваться из-за текущих планов повышения ставок.

"Эти участники выразили опасения, что такой план повышений... может оказаться несовместимым с устойчивым возвратом инфляции",- говорится в протоколе.

Вопрос о сроках сокращения объемного баланса ФРС также вызвал разногласия.

На июньском совещании Федрезерв вывел четкий план сокращения портфеля ценных бумаг, но не указал даты. Избавление от бондов и других ценных бумаг, большинство из которых были куплены после финансового кризиса 2007-2009 годов, станет заключительным этапом нормализации денежно-кредитной политики центробанка.

Большинство экономистов ожидают, что ФРС начнет сокращать баланс на совещании в сентябре, перед тем как вновь поднять ставки на последнем заседании года в декабре.

Инвесторы предполагают, что следующее повышение ставок случится в декабре, согласно данным фьючерсов на ставку федерального финансирования от CME Group. Очередное заседание комитета по ставкам состоится 25-26 июля.