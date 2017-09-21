Последнее обновление: 21.09.2017 15:44

ФРС обещает сокращать баланс облигаций "постепенно и прогнозируемо"

Категории: США Банки

ФРС будет равномерно сокращать солидный объем находящихся на балансе казначейских облигаций и ценных бумаг, обеспеченных ипотечными кредитами, и сохранит фокус на реинвестировании 15 и 30-летних бумаг.

ФРС в среду сообщила, что в октябре начнёт сокращать находящиеся на балансе $4,5 миллиарда бумаг, большая часть которых была приобретена в разгар финансового кризиса и рецессии 2007-2009 годов.

Рынок ждал сообщение о сокращении баланса, после того как регулятор в июне анонсировал изменение политики реинвестирования доходов от бумаг с истекающим сроком погашения. Неясно, сфокусирует ли ФРС оставшиеся для реинвестирования объемы на более коротких бумагах и ускорит ли процесс.

“Наш баланс будет сокращаться постепенно и прогнозируемо”, - сказала на пресс-конференции глава ФРС Джанет Йеллен.

Согласно плану, ФРС начнет сокращать баланс не более чем на $10 миллиардов ежемесячно. Сумма будет расти ежеквартально, пока не достигнет $50 миллиардов в месяц.

Это значит, что за первый год баланс сократится примерно на $300 миллиардов, а за второй - почти на $500 миллиардов. По прогнозам ФРС, к началу следующего десятилетия общий объем долговых бумаг на балансе должен составить $2,5-3,5 триллиона.

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