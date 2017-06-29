ФРС дала крупнейшим банкам США зеленый свет на обратный выкуп акций и выплату дивидендов

Федеральная резервная система одобрила планы 34 крупнейших банков США использовать дополнительный капитал для обратного выкупа акций, выплаты дивидендов и других целей, а не просто как денежную подушку на случай кризиса.

ФРС сообщила в среду, что эти кредиторы, включая JPMorgan Chase & Co и Bank of America Corp, прошли вторую, более жесткую часть ежегодного стресс-теста регулятора. Результаты показали, что многие банки не только нарастили достаточную сумму резервов, но также улучшили процесс управления рисками.

Представитель руководства ФРС Джером Пауэлл сказал, что процедура "мотивировала все крупнейшие банки добиться достаточного уровня капитала, а большинство - основательно улучшить процесс планирования капиталовложений".

В целом все банки, которые прошли стресс-тесты, смогут выплатить акционерам 100 процентов прогнозируемой чистой прибыли в течение следующих четырех кварталов против 65 процентов по итогам прошлогоднего теста, сказал высокопоставленный чиновник ФРС. Таким образом, банки впервые с финансового кризиса 2008 года выплатят акционерам как минимум сумму, которая соответствует годовой прибыли.

Решение ФРС означает большую победу для банковского сектора, который годами пытался восстановить свое положение. Зеленый свет Федрезерва также может стать переломным моментом для Уолл-стрит, которая ждет смягчения регулятивных норм со стороны Вашингтона.

После объявления ФРС банки начали делиться подробностями того, как они планируют потратить дополнительный капитал.

Citigroup Inc получил разрешение вернуть акционерам почти $19 миллиардов, или около 125 процентов прогнозируемой прибыли в течение следующих четырех кварталов, что значительно больше прошлогоднего показателя и превосходит ожидания аналитиков.