Последнее обновление: 15.06.2017 13:23

ФРС США повысила ставку и рассказала о сокращении баланса

Категории: США Банки

Федеральная резервная система США во второй раз за три месяца повысила диапазон ключевой ставки - до 1,00-1,25 процента, отметив продолжающийся рост американской экономики и хорошее состояние рынка труда, а также объявила о начале сокращения объема активов на своем балансе, включая бонды и другие ценные бумаги.

Диапазон ставки был поднят на четверть процентного пункта, что совпало с прогнозом аналитиков, опрошенных Reuters.

ФРС ждет еще одного повышения ставки в 2017 году.

В заявлении, опубликованном после двухдневного заседания, регулятор сообщил, что экономика расширяется умеренными темпами, рынок труда продолжает укрепляться, а недавнее ослабление инфляции было временным.

ФРС четко высказалась за сокращение находящихся на балансе казначейских облигаций и ценных бумаг, обеспеченных ипотечными кредитами, объемом $4,2 триллиона. Большая часть их была приобретена в разгар финансового кризиса и рецессии 2007-2009 годов.

Согласно сообщению, сокращение баланса будет предусматривать остановку политики реинвестирования доходов от бумаг с истекающим сроком погашения.

Регулятор ждет, что верхней планкой для казначейских облигаций сначала станут $6 миллиардов в месяц, которые за 12 месяцев будут увеличены до $30 миллиардов - на $6 миллиардов каждые три месяца.

Для ценных бумаг, обеспеченных ипотечными кредитами, ограничение изначально будет на уровне $4 миллиардов ежемесячно. Затем ежеквартально ФРС будет увеличивать этот объем до $20 миллиардов.

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