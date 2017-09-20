Позиция ФРС противоречива из-за вялой инфляции в США и глобального роста экономики

ФРС, разрываемая между затишьем инфляции в США и ростом мировой экономики, в среду даст понять, намерена ли поднять ставки третий раз за год или отступит в сторону, дожидаясь более резкого роста цен.

Мнение центробанка об инфляции, а также обновленные экономические прогнозы отдельных членов руководства ФРС окажутся в центре внимания финансовых рынков из-за ряда недавно вышедших неуверенных данных об экономике США.

Заявление о дальнейшей политике регулятора и прогнозы выйдут в 21.00. Глава ФРС Джанет Йеллен выступит на пресс-конференции через час, в 22.00.

Кроме того, вероятно, что ФРС объявит о сокращении портфеля облигаций и ценных бумаг с ипотечным покрытием объемом $4,2 триллиона, большая часть которых была приобретена после финансового кризиса 2007-2009 годов и рецессии.

Однако аналитики и инвесторы говорят, что будут более пристально смотреть на прогнозы регулятора относительно ставки федерального финансирования в конце года, которые помогут понять, насколько вероятно ее увеличение на четверть пункта в декабре.

Протоколы последних заседаний ФРС свидетельствуют о растущих противоречиях среди руководства, поскольку некоторые его члены не видят пока никакой причины для повышения ставки после спада инфляции. Другие утверждают, что американская экономика достаточно окрепла для продолжения “нормализации” денежно-кредитной политики.

Предпочтительный показатель инфляции для ФРС снизился до 1,4 процента в годовом исчислении в июле, что значительно отстает от среднесрочного целевого ориентира регулятора в 2 процента.

“По сравнению с июньскими прогнозами число участников, не ожидающих повышений в этом году, может оказаться больше, однако мы не думаем, что сторонников этой точки зрения окажется достаточно много, чтобы снизить медианный прогноз”,- сказал Майкл Фероли из JP Morgan.

Для этого потребуется, чтобы пять из 16 руководителей ФРС, участвующих в заседании, снизили прогноз для ставок - тогда медианный прогноз, составлявший 1,375 процента в июне, повысится на четверть пункта относительно сегодняшнего ориентира около 1,125 процента.

Мнения экономистов и экспертов относительно исхода заседания также разделились. Анализ рыночной стоимости фьючерсов на ставку ФРС показывает вероятность подъема ставки в декабре от 43 до 56 процентов.