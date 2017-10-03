Последнее обновление: 03.10.2017 17:00

МВД Британии в ближайшее время представит доклад по миграционной системе

Глава МВД Великобритании Амбер Радд пообещает в ближайшее время представить предложения по иммиграционной системе после Brexit.

"Мы опубликуем доклад о том, как именно мы собираемся решать проблему миграции в будущем… Мы должны восстановить доверие к нашей иммиграционной системе", - сказала Радд, выступая во вторник на съезде Консервативной партии в Манчестере.

Она отметила, что правительство сейчас изучает вопросы о роли мигрантов для британской экономики и роли иностранных студентов для системы высшего образования Великобритании.

Великобритания должна будет покинуть ЕС 29 марта 2019 года — спустя ровно два года после запуска Brexit, за который британцы проголосовали на референдуме в июне 2016 года.

В настоящее время Британия и ЕС ведут переговоры по условиям выхода, процесс идет медленно и со значительными трудностями.

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