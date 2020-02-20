Великобритания планирует отказаться от дешевой рабочей силы из Европы

После выхода Великобритании из ЕС правительство этой страны намерено резко ограничить приток низкоквалифицированных кадров.

План миграционной реформы, которая должна быть запущена с 1 января 2021 года и отдает преимущества квалифицированным специалистам, был представлен в Лондоне в среду, 19 февраля.

Предполагается ввести систему баллов, при которой будут учитываться образование иммигранта, его квалификация, зарплата и профессия. Виза будет выдаваться только тем, кто получит достаточное количество баллов. При этом иностранцы должны будут продемонстрировать хорошее знание английского языка и иметь предложение работы с годовой зарплатой не менее 25600 фунтов стерлингов (около 31000 евро), передает DW.

Такая система создаст предпосылки для того, что в Великобританию "будут приезжать люди с правильными умениями и поддерживать нашу страну и нашу экономику", заявила на презентации правительственных планов министр внутренних дел Прити Пател.

В то же время намеченная реформа вызвала критику у представителей бизнеса, которые указывают, что многие фирмы не могут обойтись без иностранных работников и что Великобритания, вероятно, будет не в силах самостоятельно удовлетворить спрос на помощников при уборке урожая и на младший медперсонал. Власти в Лондоне на это возражают, что британская экономика должна снизить зависимость от "дешевой рабочей силы из Европы", сконцентрировавшись вместо этого на инвестициях в высокие технологии и автоматизацию.

Высокая иммиграция в Великобританию, особенно из таких бедных стран ЕС, как Болгария и Румыния, была одной из главных причин проведения в 2016 году референдума о "Брекзите".