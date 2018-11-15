Последнее обновление: 15.11.2018 16:36

Мэй анонсировала создание новой миграционной системы после Brexit

После выхода Великобритании из ЕС у Великобритании будет новая миграционная система, основанная на профессиональном уровне мигрантов, заявила, выступая в четверг в парламенте, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

Мэй, отметив, что достигнув чернового соглашения с ЕС об условиях выхода Великобритании из ЕС, стороны могут перейти к выработке модели будущих отношений.

"Политическая декларация, которую мы согласовали, закладывает основу этих отношений… Декларация положит конец свободе передвижения как таковой. Вместо этого у нас будет собственная новая, основанная на профессиональном уровне, миграционная система – она будет основываться не на том, из какой страны мигранты приезжают, но на том, что они могут привнести в Великобритании", - сказала Мэй.

Великобритания покинет ЕС 29 марта 2019 года.

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