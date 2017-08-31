Нацбанк Беларуси анонсировал ускорение цифровой трансформации банковского сектора

Нацбанк Беларуси анонсировал ряд системных мер, направленных на ускорение цифровой трансформации банковского обслуживания и платежной системы.

"В стране развиваются бесконтактные технологии и платежные сервисы, основанные на современных инновационных решениях. Национальный банк заинтересован в работе международных платежных систем по скорейшему внедрению и широкому применению на белорусском рынке мобильных платежных сервисов, основанных на технологии токенизации. В ближайшее время планируется запуск платежных сервисов Samsung Pay, Apple Pay и Android Pay, которые позволяют осуществлять платежи с использованием мобильных устройств", - говорится в сообщении регулятора.

Кроме того, рассматривается возможность создания системы мгновенных платежей, обеспечивающей зачисление денежных средств получателю online в режиме «24/7».

Согласно информации, завершается подготовительный этап внедрения Межбанковской системы идентификации (МСИ), создающей единое банковское и финансовое пространство на рынке розничных банковских услуг. В МСИ уже загружено более 6 млн записей о клиентах банков, из них более 4 млн могут произвести самостоятельную регистрацию в МСИ с использованием мобильных телефонов. Национальный банк рассчитывает на активизацию работы банков по подключению к системе.

В сообщении также отмечается, что широкие возможности для банков открывает созданная Национальным банком информационная система с использованием технологии Blockchain. В практической работе банки смогут использовать Blockchain для передачи информации о выданных банковских гарантиях и при работе на рынке ценных бумаг.

"Учитывая рост интереса граждан и субъектов хозяйствования Беларуси к криптовалютам, Национальный банк проводит изучение и активный мониторинг соответствующего опыта мировых финансовых институтов, регуляторов и технологических компаний", - поведал регулятор.