Британия надеется на "особые" связи с ЕС с началом переговоров о Brexit

Представители Великобритании съехались в Брюссель в надежде согласовать "новое, глубокое и особое партнерство с Европейским союзом" на переговорах о выходе страны из блока, которые, наконец, начались в понедельник.

Британский министр по вопросам Brexit Дэвид Дэвис, ветеран лагеря евроскептиков, сказал главному переговорщику ЕС Мишелю Барнье, что его команда намерена придерживаться "позитивного и конструктивного тона" в ходе предстоящих "непростых" переговоров, надеясь заключить соглашение, которое будет отвечать интересам обеих сторон.

Спустя почти год после того, как британцы шокировали континент, проголосовав 23 июня за отделение от основного экспортного рынка, в кабинете премьер-министра Терезы Мэй возникли новые дебаты о том, какого рода торговые отношения выстраивать с блоком. Это озадачило лидеров стран ЕС, которые предупреждают о необходимости согласовать условия до того, как Британия покинет Евросоюз в 2019 году.

"Прежде всего мы должны разрешить неопределенности, вызванные Brexit", - сказал Барнье, бывший министр иностранных дел Франции, приветствуя Дэвиса в штаб-квартире Еврокомиссии в Брюсселе.

В их числе, по его словам, права эмигрировавших граждан, проживающих за пределами Великобритании, и проблемы новой границы между ЕС и Соединенным Королевством, которая пройдет в Ирландии. Он не упомянул третий приоритет ЕС - выплату десятков миллиардов евро, которые, по мнению блока, Лондон будет должен к моменту выхода через 21 месяц.

Этот финансовый вопрос уже является причиной разногласий, так же как и отказ Брюсселя обсуждать новое соглашение о свободной торговле до того, как этот вопрос будет решен. Мэй, чье будущее в качестве премьер-министра оказалось под вопросом после того, как ее Консервативная партия лишилась абсолютного большинства в парламенте по итогам выборов в этом месяце, настаивает на том, чтобы начать переговоры о торговом соглашении немедленно и проводить их параллельно с переговорами о Brexit.

Барнье настаивает на последовательном проведении переговоров, так что обсуждение торгового соглашения не сможет начаться раньше января и, вероятно, будет затрагивать и более ранние дискуссии на тему того, как избежать установления "жесткой" границы между Северной Ирландией и Республикой Ирландия после выхода Британии из ЕС.

"ОСОБОЕ ПАРТНЕРСТВО"

Блок неуклонно расширялся с тех пор, как Франция, ФРГ, Италия, Бельгия, Нидерланды, Люксембург в 1957 году учредили Европейское экономическое сообщество. В настоящее время ЕС насчитывает 28 стран-членов. Никогда прежде ни одна страна не пыталась покинуть блок.

Указав на общие угрозы в сфере безопасности, с которыми сталкиваются европейские правительства, Дэвис сказал: "Есть больше того, что нас объединяет, чем разделяет".

"Мы... намерены строить тесное и особое партнерство друг с другом, с нашими европейскими союзниками и друзьями".

Чиновники с обеих сторон не имели больших ожиданий по поводу того, что может быть достигнуто за один день. Дипломаты ЕС надеются, что эта первая встреча, а также намеченный на четверг и пятницу саммит в Брюсселе, где Мэй встретится с лидерами ЕС, помогут снизить остроту в переговорах.

После встречи с Дэвисом в понедельник Барнье сказал, что целью обеих сторон является обеспечить то, чтобы Brexit "прошел упорядоченным образом".

Согласно документу, который согласовали Барнье и Дэвис, переговоры, которые продлятся до октября, будут сосредоточены на правах граждан, финансовом урегулировании и ряде других вопросов, включая отдельное обсуждение Северной Ирландии.