Последнее обновление: 29.09.2017 15:55

Под стражу по делу о "дизельгейте" заключен член правления Porsche

Бывшего члена правления производителя автомобилей Porsche Вольфганга Хаца поместили в камеру предварительного заключения в рамках дела о "дизельном скандале", передает "Немецкая волна" со ссылкой на Reuters.

Ранее В.Хац был вынужден покинуть компанию именно в связи с "дизельгейтом".

До работы в Porsche В.Хац отвечал за разработку и совершенствование двигателей в автоконцерне Volkswagen и его дочерней компании Audi. Вчера одновременно с арестом топ-менеджера прошли обыски по этому делу в двух неназванных местах. Прокуратура расширила круг подозреваемых в причастности к манипуляциям данными о выхлопах дизельных двигателей.

В результате инициированных властями США в сентябре 2015 года расследований VW вынужден был признать, что во всем мире было продано 11 млн авто с программным обеспечением, позволявшим манипулировать тестами на соответствие моторов экологическим стандартам. В действительности загрязнение отработанными газами дизельных автомобилей VW в 40 раз превышало допустимые нормы. Скандал вызвал массовый отзыв продукции концерна с рынка для устранения технических фальсификаций и привел к миллиардным компенсационным выплатам со стороны VW. Впоследствии "дизельгейт" затронул и другие ведущие немецкие автоконцерны.

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