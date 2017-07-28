Porsche должен отозвать 22 тысячи машин в Европе

На одной из моделей кроссовера Porsche Cayenne обнаружено недопустимое оборудование, позволяющее снизить показатели уровня выхлопных газов. Об этом в четверг заявил министр транспорта ФРГ Александер Добриндт.

По его словам, речь идет о машинах с трехлитровым дизельным двигателем.

Теперь дочерняя компания концерна Volkswagen должна отозвать в ремонтные мастерские 22 тысячи автомобилей по всей Европе, из которых 7500 тысяч машин находятся в Германии.

"Сколько автомобилей еще стоят у продавцов и находятся в процессе производства, нам неизвестно", - заявил министр.

По утверждению Добриндта, речь идет об уже известном трюке: во время испытаний на стенде включался так называемый режим прогрева двигателя, при котором показатели уровня выхлопных газов существенно меньше, чем при работе мотора в условиях реального транспортного потока.

Концерн Volkswagen в 2015 году оказался в центре гигантского дизельного скандала, вынужден был отозвать по всему миру около 11 млн машин, на которых было установлено программное обеспечение уменьшающее уровень выброса выхлопных газов при стандартных тестах. В употреблении подобного ПО в последнее время заподозрили сразу несколько автопроизводителей в различных странах, напоминает AFP.