Лоббист немецких автоконцернов испытывал дизельные выхлопы на людях

В Германии разгорается новый скандал, в который вовлечены крупнейшие автомобилестроители страны.

В понедельник, 29 января, газеты Süddeutsche Zeitung (SZ) и Stuttgarter Zeitung сообщили о том, что немецкие концерны Volkswagen, Daimler и BMW финансировали тесты на людях, проводившиеся Европейским исследовательским объединением по защите окружающей среды и здоровья в транспортном секторе (EUGT).

Во время этих испытаний здоровые люди с их согласия подвергались короткому воздействию диоксида азота, являющегося одной из токсичных составляющих выхлопных газов дизельных двигателей, пишут издания со ссылкой на имеющийся в их распоряжении отчет EUGT за 2012-2015 годы. Согласно этим данным, в Университетской клинике Ахена были обследованы 25 человек после того, как они на протяжении нескольких часов вдыхали в различных концентрациях ядовитый газ NO₂. Результаты этого исследования были опубликованы в 2016 году.

Однако результаты этого исследования малоинформативны, заявил в интервью Stuttgarter Zeitung Томас Краус, глава объединения EUGT. Во-первых, их нельзя переносить на все население, а во-вторых, диоксид азота является лишь одной из вредных для здоровья составляющих дизельных выхлопов, пояснил он.

Несколько дней назад стало известно о подобных тестах, проводившихся на животных. Следствие в США сообщило об экспериментах над обезьянами, которых подвергали воздействию выхлопных газов дизельных двигателей. Такие опыты проводились с целью доказать, что выхлопы современных дизельных автомобилей менее токсичны благодаря новым системам очистки. Исследование проводилось американским институтом Lovelace Respiratory Research по заказу EUGT.

Руководство Daimler и BMW заявило, что непричастно к проведению экспериментов над обезьянами. В свою очередь концерн VW признал такие тесты ошибкой и принес извинения. "Мы убеждены, что выбранные тогда научные методы неправильны. Было бы лучше с самого начала отказаться от таких опытов", - сообщил автомобилестроитель в Вольфсбурге 27 января.

Лоббистская группа EUGT, которую финансировали VW, BMW и Daimler, была распущена в 2017 году.

Выхлопы диоксида азота оказались в центре скандала, разгоревшегося более двух лет назад. В результате инициированных властями США в сентябре 2015 года расследований руководство Volkswagen было вынуждено признать манипуляции с показателями выхлопов дизельных автомобилей. По данным концерна, во всем мире было продано 11 миллионов автомобилей, на которые было установлено программное обеспечение, позволявшее манипулировать тестами на соответствие моторов экологическим стандартам. В действительности загрязнение отработанными газами дизельных автомобилей VW в 40 раз превышало допустимые нормы.

Скандал вызвал массовый отзыв продукции концерна с рынка для устранения технических фальсификаций. VW достиг с властями США соглашения о штрафных и компенсационных выплатах на общую сумму более 18 миллиардов долларов в рамках урегулирования скандала. Однако министерство юстиции США не намерено отказываться от судебного преследования экс-менеджеров автоконцерна.