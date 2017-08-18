Последнее обновление: 18.08.2017 13:32

Нацбанк РБ вернул БСБ Банку возможность работы с «физиками»

Национальный банк с 18 августа 2017 года восстановил лицензионные полномочия ЗАО «БСБ Банк» на осуществление банковских операций с физическими лицами.

«…с учетом проделанной ЗАО «БСБ Банк» работы по устранению выявленных в ходе проверки банка нарушений и недостатков в его деятельности и на основании заявления банка принято решение с 18 августа 2017 года дополнить перечень банковских операций, указанный в выданной ЗАО «БСБ Банк» лицензии на осуществление банковской деятельности, следующими банковскими операциями:

привлечение денежных средств физических лиц на счета и во вклады (депозиты);

открытие и ведение банковских счетов физических лиц;

выдача ценных бумаг, подтверждающих привлечение денежных средств физических лиц во вклады (депозиты), и размещение их на счета;

выпуск в обращение (эмиссия) банковских платежных карточек физических лиц;

доверительное управление денежными средствами по договору доверительного управления денежными средствами физических лиц», - говорится в сообщении регулятора.

Вместе с тем, БСБ Банку поручено «обеспечить эффективное функционирование систем внутреннего контроля (в части выявления и пресечения подозрительных финансовых операций) и корпоративного управления (в частности, исключение условий возникновения конфликта интересов)».

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