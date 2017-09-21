Украинская полиция засекретила все решения судов по делу об убийстве Шеремета

Национальная полиция Украины приняла меры безопасности и засекретила все решения судов по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета с 24 июля 2017 года. Об этом говорится в ответе Государственной судебной администрации на запрос "Українських новин".

"Постановлением Главного следственного управления Национальной полиции от 24 июля 2017 года о применении мер безопасности в отношении лиц, принимающих участие в уголовном судопроизводстве, предприятие (государственное предприятие "Информационные судебные системы") обязано ограничить в Едином реестре судебных решений полный и общий доступ к определениям, принятым следственными судьями Печерского районного суда Киева по ходатайствам в уголовном производстве", – сказано в нем.

На данный момент из открытого доступа в Едином государственном реестре судебных решений удалены более 200 документов по делу об убийстве Шеремета, отмечает агентство.

В частности, удалены решения о предоставлении полиции информации о мобильных переговорах возможных фигурантов уголовного производства.

В сентябре Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине выражала обеспокоенность отсутствием прогресса в расследовании убийства Шеремета, пишет gordonua.com.

"Обеспокоенность вызывает ослабление защиты свободы выражения мысли в СМИ. Прошло более года после убийства журналиста Павла Шеремета, но прогресса в расследовании обстоятельств его смерти нет", – заявила глава миссии в Украине Фиона Фрейзер.

Основатель "Белорусского партизана" Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва машины, принадлежавшей соосновательнице "Украинской правды" и его гражданской жене Алене Притуле.

Следствие рассматривает пять версий мотивов убийства: профессиональная деятельность, убийство по ошибке (вместо Притулы), критические публикации в издании "Украинская правда" и выступления на "Радио Вести", дестабилизация ситуации в Украине, а также конфликты, касающиеся личной жизни Шеремета.

В июне 2017 года председатель парламентского комитета по вопросам свободы слова и информационной политики Виктория Сюмар сообщала, что в рамках досудебного расследования в деле Шеремета допросили более 3000 человек, в том числе и очевидцев взрыва, а также изъяли видеозаписи с камер наблюдения.