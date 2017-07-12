Комитет по защите журналистов не согласен с версией Киева по делу Шеремета

Международная неправительственная организация "Комитет по защите журналистов" заявила, что версия о якобы причастности России к убийству журналиста Павла Шеремета выглядит неубедительно и призвала правоохранительные органы Украины проверить другие версии.

"Украинские власти заявляют о своей приверженности расследованию убийства Шеремета, но при этом не предъявляют убедительных доказательств в поддержку своей главной линии расследования — участии России. В период напряженности между двумя странами "повесить" убийство столь известной личности, как Шеремет, на Россию было бы выгодно Украине с политической точки зрения. Однако многие родственники и коллеги Павла не убеждены в том, что эта версия соответствует действительности", - говорится в специальном докладе комитета, который обнародован в среду.

В докладе говорится, что информация о присутствии экс-агента СБУ возле дома Шеремета накануне его убийства вкупе с прижизненными предположениями самого Шеремета о том, что за ним уже в течение нескольких месяцев наблюдают, усиливают озабоченность следящих за ходом расследования людей по поводу того, что власти не расследуют должным образом версию о возможном участии в убийстве украинской стороны.

"Эта возможность бросает тень на объективность официального расследования. Для восстановления доверия к следствию Украине следует пригласить группу экспертов для проведения независимого международного расследования, чтобы все возможные мотивы были досконально изучены и правосудие восторжествовало", - говорится в докладе.

Организация рекомендовала правоохранительным органам Украины в качестве возможного мотива убийства Шеремета расследовать также версию о профессиональной деятельности, призвала открыть доступ к следственным материалам членам его семьи и юристам.

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. Он около десяти лет работал на российском телевидении, в том числе на Первом канале, последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", а также на "Радио Вести". В мае заместитель министра внутренних дел Украины Вадим Троян заявил, что версия о российском следе в убийстве журналиста Павла Шеремета является одной из ключевых.

Ранее украинские СМИ со ссылкой на источник, близкий к следствию, сообщали, что в качестве одной из версий убийства Шеремета рассматривалась причастность бойцов нацбатальонов. Изначально же рассматривались шесть версий, в том числе профессиональная деятельность Шеремета, неприязненные отношения или личные мотивы. При этом журналисты "Украинской правды" заявляли, что СБУ вела слежку за журналистом, но правоохранители опровергали информацию об этом.